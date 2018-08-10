أبرز التطورات على الساحة السورية: 10_8_2018

درعا وريفها:

ـ أرسلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يوم أمس قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 26 شاحنة إلى أحياء درعا البلد والسد والمخيم في مدينة درعا.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عشرات النازحين المقيمين في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد مسلَّحي “قسد” إثر وقوع اشتباك بين مسلحيها، على حاجز قرية هنيدة بريف الرقة الجنوبي الغربي، لأسبابٍ مجهولة.

ـ قامت “قسد” باقتحام المنازل وتفتيشها في قريتي الارتوازية وأعيوة في ريف الرقة الشمالي، بحجة البحث عن مسلَّحي داعش.

حلب وريفها:

ـ أطلق مسلَّحون مجهولون النار على مجموعة من مسلَّحي “فيلق الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على مبنى “المحكمة” التابعة لـ “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ليلة أمس، وكان مجهولون قد أطلقوا النار أول أمس على مبنى “المحكمة” أيضاً، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها:

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 6 من مسلَّحي داعش، في قرية النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما أعدمت “الهيئة” 3 أشخاص، في ساحة الساعة بمدينة إدلب، بتهمة التعامل مع مسلَّحي داعش.

ـ منع “المجلس العسكري” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي دخول أي مجموعة مسلَّحة إلى المدينة أو مداهمة أي منزل فيها قبل التنسيق معه.

المصدر: الاعلام الحربي