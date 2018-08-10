حادثا سير في سير الضنية بسبب الثلوج

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في الضنية شمال لبنان، ان الثلوج التي تساقطت بكثافة في سير الضنية، تسببت بحادثي سير، الأول قرب مفرق مطعم الجوزة في بلدة بخعون، بعدما انزلقت على الطريق الرئيسية واصدمت بسيارتين أصيبتا بأضرار مختلفة. والثاني وقع على الطريق المؤدية من بلدة بخعون إلى بلدة بشطايل، بعدما انزلقت ...