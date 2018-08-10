نددت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان “بالاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة العزة، وبالإجرام والارهاب الصهيوني المتواصل عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي اليومي”.

وأكدت أن “جرائم العدو الصهيوني الغاصب الحاقد التي يرتكبها بحق الامنين والمقاومين في قطاع غزة العزة، لن تمر دون عقاب المقاومة الفلسطينية البطلة التي تملك الحق الطبيعي والمشروع في الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة”.

ولفتت الجبهة إلى أن “دماء الشهداء الذين سقطوا أمس وأول أمس وغيرهم لن تذهب سدى وستروى أرض فلسطين الطاهرة، وستنبت مكانها مئات وآلاف المجاهدين والمقاومين البواسل الذين سيذيقون الصهاينة المغتصبين لأرض الإسراء والمعراج وبال أمرهم وسيحققون النصر المبين الكاسح وسيحررون أرضهم، أرض الآباء والأجداد من رجس المحتلين الغاصبين الأنجاس”.

المصدر: الوكالة الوطنية