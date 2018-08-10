أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 10 آب 2018

النهار

بدأ نواب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يتنافسون على المشاركة في لقاء الأربعاء مع الرئيس نبيه بري في عين التينة.

يشكو مسؤولون من أن المعامل والمصانع في البقاع ترمي نفاياتها في الليطاني من دون أن يتخذ هؤلاء اجراءات ضبط ومنع في حق أصحاب تلك المؤسسات.

في ظل صراع الأجنحة ضمن عائلة الرئيس عون، أعادت مستشارته الى المحطة البرتقالية مسؤولاً تم إبعاده في وقت سابق

الجمهورية

إنتقد مرجع سياسي ما سمّاه الجرعات الخجولة في عودة النازحين، والتي تأتي بنتائج عكسية بحيث أنّ عدد المغادرين لا يتجاوز الـ2000 نازح. إلّا أنّ هذا العدد عَوّضته ولادات النازحين وزادت عن 3 آلاف.

إعتبر قيادي في تيار بارز أنّ لبنان هو فعلياً أسير رئيس تيار آخر.

لا يخفي سفير دولة أوروبية في مجالسه الخاصة امتعاضه من واشنطن التي تُعتبر حليفتهم، وذلك لأنها لم تضع بلاده في أجواء اتفاق هلسنكي.

اللواء

لا يكترث لبنان كثيراً للعقوبات الأميركية على دولة إقليمية، من زاوية ارتباط اقتصاده أصلاً بالدولار على كل المستويات.

تتحدث مصادر اقتصادية مقيمة في الخارج ان مشروع خصخصة الكهرباء، هو الذي يقف وراء تهريب “اسراء سلطان” من الجية والزهراني.

طلب من نواب كتلة وازنة “النأي بالنفس” عن سجالات حياتية مع حليف.

المستقبل

يقال إن دبلوماسيّين عرباً يلفتون إلى أنه يجب انتظار صدور جدول أعمال الدورة الـ 150 للجامعة العربية لتبيان ما إذا سيكون هناك موقف عربي محدّد بالنسبة الى التطورات السورية.

البناء

كشفت أوساط سياسية عن تحضير بعض القوى السياسية والحزبية لتحركات تُزمع تنفيذها في الشارع خلال فترة وجيزة احتجاجاً على تردي الأوضاع من كل النواحي ولا سيما الاقتصادية والمعيشية التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على لبنان واللبنانيين، في مقابل استهتار بعض أهل السلطة بهذه الأوضاع وعدم السعي الجدي لمعالجتها.

توقعت مصادر عراقية أن يعود للواجهة كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة مستشار الأمن القومي فالح الفياض الذي سحب ترشيحه لحساب رئيس الحكومة حيدر العبادي بعدما ترتّب على إعلان العبادي التزامه بالعقوبات الأميركية على إيران إلى رفض العديد من الكتل النيابية التداول باسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. واعتبرت أنّ الفياض يلقى قبولاً في كتل الفتح والنصر وسائرون. وهي الكتل التي يجري التداول بينها بملف رئاسة الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية