عارضت الحكومة السويسرية العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران، وحثت شركاتها على مواصلة علاقاتها التجارية مع طهران.

وبحسب الإذاعة السويسرية “سويس إنفو”، أعربت الحكومة السويسرية عن أسفها للوضع “المتدهور” فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنها توصي بأن تواصل الشركات السويسرية علاقاتها التجارية مع إيران على أساس مستنير.

وقال فابيان مينفيش، من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية “قرارات الولايات المتحدة بشأن العقوبات لا تؤثر على الوضع القانوني في سويسرا فيما يتعلق بإيران”، وأضاف أن العقوبات على إيران تجعل الأمور تتدهو بها مجدداً. وشدد على أن “الحكومة ستدافع عن المصالح الاقتصادية السويسرية، وأنها توصي الشركات بمواصلة علاقاتها التجارية مع إيران، بحسب ما تراه ملائماً لها”.

وكانت شركة نستله، أحد أكبر شركات المواد الغذائية بالعالم، والتي تتخذ من سويسرا مقارً لها، قد قالت يوم الثلاثاء إنها لا ترى تأثيراً مباشراً للعقوبات الأميركية على أعمالها بإيران، وإنها ستواصل إنتاج حليب الأطفال والحبوب وكذلك المياه المعبأة في طهران.

وتمتلك “نستله” مصنعين بطهران، أحدهما في “قزوين” ينتج حبوب وحليب الأطفال الرضع، والآخر للمياه في “بولور”، ويعمل بها نحو 818 موظفاً.

المصدر: وكالات