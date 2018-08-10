يتواصل للأسبوع الثالث إلغاء رحلات جوية يفترض أن تؤمنها الخطوط الجوية المغربية، من وإلى وجهات أغلبها أوروبية، وذلك بسبب مشاكل بين الطيارين وإدارة شركة الخطوط الملكية المغربية.

وأعلنت الشركة الخميس إلغاء 6 رحلات كان يفترض أن تربط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بمطارات في باريس، ومدريد، وجنيف، إضافة إلى اضطراب بمواعيد الرحلات الداخلية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة أنباء عن احتجاجات لمسافرين وجدوا أنفسهم عالقين في مطاري بروكسل وأمستردام، بسبب اضطراب رحلات الشركة.

وتنشر الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، على موقعها الإلكتروني بشكل يومي بيانات الرحلات الملغاة منذ 20 يوليو بينما لم تعلق على استمرار هذه الاضطرابات، ولم تصدر أي بيانات عن حجم الخسائر التي تكبدتها.

وتتحدث الشركة المغربية عن “إضراب” للطيارين، وحملهم مدير الشركة عبد الحميد عدو مسؤولية فشل المفاوضات، لكن الجمعية المغربية للطيارين، نفت تنفيذ أي إضراب محملة الشركة مسؤولية الاضطرابات.

وقال متحدث باسم الخطوط المغربية في تصريح لوكالة فرانس برس، إن جميع الربابنة توقفوا فقط عن العمل في ساعات الراحة المحددة أسبوعيا بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف “كنا نعمل فوق طاقتنا ونحتاج حاليا إلى توظيف 86 طيارا إضافيا”، مشيرا إلى تعليق المفاوضات منذ 10 أيام.

وكانت نقابة الفدرالية الوطنية للنقل الجوي دعت من جهتها طرفي النزاع إلى “حوار بناء” تفاديا لتكرار الأزمة التي شهدتها الشركة عام 2009 وأدت إلى خسائر وتسريح مستخدمين، قبل أن تستعيد توازنها ابتداء من العام 2012.

جدير بالذكر أن الخطوط المغربية أطلقت خطة تطمح إلى تعزيز أنشطتها في القارة الإفريقية، علما أن أسطولها مكون من 58 طائرة تسير رحلات إلى 80 وجهة عبر العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية