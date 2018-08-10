دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، سوريا، في اتصال مع وزير دفاع البلاد، علي أيوب، لاتخاذ آخر الخطوات لمحاربة “الإرهابيين” وبقوة أكثر مما كان في الماضي.

وأجرى باقري، الخميس، مكالمة هاتفية مع أيوب، هنأ فيها وزير الدفاع السوري، حسب ما نقله الإعلام الإيراني، بمناسبة الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوري في مختلف المناطق بالبلاد.

وناقش الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وسوريا على وجه الخصوص، بما في ذلك “الهزائم المتتالية للإرهابيين” في هذه البلاد.

وأعرب باقري عن أمله بأن “يتخذ الجيش السوري آخر خطواته في مكافحة الإرهابيين بقوة أكثر من الماضي وأن يشهد الشعب السوري في القريب العاجل خروج الإرهابيين وسائر القوات المحتلة والأجنبية من التنف وشرق الفرات”.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع السوري بالدعم الإيراني المستمر للشعب السوري “في كفاحه الطويل ضد الإرهابيين التكفيريين والمواقف الشجاعة للمسؤولين الإيرانيين”، معربا عن ارتياحه للمسيرة الظافرة في المعارك ضد الإرهاب.

ووجه أيوب دعوة لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لزيارة دمشق.

والأسبوع الماضي أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وجود إيران العسكري في سوريا يستمر بناء على طلب الحكومة السورية، وسينتهي إذا اعتبرت طهران أن استقرارا نسبيا تم إرساؤه هناك.

المصدر: وكالات