يعقد مسؤولون رفيعون من الكوريتين محادثات الأسبوع المقبل تحضيرا لقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما أعلنت سيئول يوم الخميس.

وبالرغم من عدم إعطاء وزارة شؤون التوحيد في الجنوب لأي تفاصيل حول مكان انعقاد القمة، فإن مون وافق سابقا على زيارة بيونغ يانغ خلال الخريف بعد لقائه التاريخي مع الزعيم الشمالي في شهر أبريل.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الجانبين سوف يعقدان محادثات على مستوى عال الاثنين في الجانب الشمالي من قرية الهدنة “بانمونغوم” بهدف “مناقشة الشؤون التحضيرية المتعلقة بالقمة بين الشمال والجنوب”.

وأفادت الوزارة بأنها ستجري محادثات معمّقة مع الشمال من أجل قمة شمالية جنوبية ناجحة.

والقمة في حال انعقادها ستكون اللقاء الثالث بين مون وكيم بعد الاجتماع المفاجئ الذي عقده الزعيمان في مايو.

وبحسب سيئول فقد جاءت المبادرة من بيونغ يانغ التي اقترحت الخميس أن يعقد الجانبان محادثات لـ”مراجعة التقدم” الحاصل منذ قمة أبريل التي مهّدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو 2018.

ومنذ ذلك الوقت تزايد التبادل عبر الحدود بين الكوريتين بشكل كبير، كما أن البلدين يخطّطان لاستئناف لقاءات العائلات التي فرقّتها الحرب، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية