أكدت الخارجية الروسية أن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران ستزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وتؤدي إلى انعكاسات سلبية على النظام العالمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس “لا شك في أن تصرفات الإدارة الأمريكية ستسفر عن تداعيات سلبية طويلة الأمد بالنسبة للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، كما ستعطي دفعة سلمية إضافية مزعزعة للاستقرار للأوضاع في الشرق الأوسط”.

وشددت زاخاروفا مع ذلك على أن “روسيا لا تزال متمسكة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة ببرنامج إيران النووي)، وستواصل الانطلاق من مبادئ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضافت المسؤولة “حسب ما نعلم، هذا هو النهج الذي يعتزم الالتزام به المشاركون الآخرون في خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وأكدت زاخاروفا موقف موسكو ومفاده أن نهج الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق النووي مع إيران وإعادة الضغوط واسعة النطاق على الجمهورية الإسلامية من خلال العقوبات “أمر مضر تماما”، موضحة أن السلطات الأمريكية تسعى عبر ذلك لتحقيق مصالح صفوف ضيقة في البلاد وليس مصالحها القومية.

المصدر: وكالات