جدد العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل قواعد القانون الدولية وقرارات مجلس الامن لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الخميس الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 8/8/2018 ما بين الساعة 10.6 والساعة 18.7 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار”.

ولفت البيان الى انه “بتاريخ 9/8/2018 عند الساعة 6.10، أقدم زورق مماثل على خرق الحدود البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 350 مترا ولمدة 16 دقيقة”.

وأكد البيان انه تجري متابعة موضوع الخروقات، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام