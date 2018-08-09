أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس أن “الولايات المتحدة ستنشئ قوة فضائية”.

وقال بنس في كلمة أمام عسكريين في البنتاغون “حان الوقت لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى الاميركيون وهم الأفضل والأكثر شجاعة إلى تجنب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا والتغلب عليها”.

وأضاف بنس “حان الوقت لإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء”، وأوضح أن “التحضيرات على قدم وساق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلحة الى جانب القوات البرية (يو أس آرمي) والقوات الجوية (يو أس إير فورس) والقوات البحرية (يو أس نايفي) ومشاة البحرية (المارينز) وخفر السواحل وذلك بناء على أمر اصدره ترامب في أيار/مايو الماضي”.

لكن إنشاء فرع عسكري جديد يتطلب موافقة الكونغرس، وبهذا السياق، قال بنس إن “العملية ستتم على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول 2020″، وطلب “من الكونغرس الموافقة على موازنة بقيمة ثمانية مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية