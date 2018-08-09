الكابينت الصهيوني بعد اجتماع لـ4 ساعات اعطى الجيش الضوء الاخضر “لمواصلة قصف غزة ان تطلب الامر” (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2018 - 23:59
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جماهير غفيرة في غزة تشيع جثامين 3 شهداء ارتقوا إثر غارات صاروخية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق عدة في القطاع
إعلام العدو يزعم سقوط صاروخ في مدينة بئر السبع وذلك لأول مرة منذ 2014 دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بصفوف المستوطنين
القيادي في حماس سامي أبو زهري: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الحصار
نجاة عدد من الشبان الفلسطينيين شمال ووسط غزة بعد استهدافهم بصواريخ أطلقتها طائرات استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي
طائرات الإحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى مؤسسة المسحال الثقافية ومقر الجالية المصرية غرب غزة وسقوط عدد من الجرحى
صفارات الإنذار تدوّي في مواقع كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة ونير عوز قرب قطاع غزة
مراسل المنار: طائرات مسيرة إسرائيلية تقصف بصاروخين جنوب مخيم الشاطئ في مدينة غزة
استشهاد 50 يمنياً واصابة 77 غالبيتهم من الاطفال بغارة لطائرات العدوان على مدينة ضحيان بمحافظة صعدة اليمنية
الناطق الرسمي لأنصار الله: قمة السخف والسقوط أن يبرر العدوان جريمته في صعدة بأنه "استهداف مطلقي صواريخ أمس" كما أسماهم
قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان في اليمن تؤكد أن جريمة العدوان المروعة في صعدة لن تمر دون رد مضاعف
وزير الصحة اليمني: جريمة العدوان في صعدة ترفع عدد الأطفال الشهداء في البلاد إلى أكثر من 3 آلاف
رابطة علماء اليمن: لا خيار ولا حل ولا مخرج ليمننا إلا بالجهاد وندعو أبناء الشعب لتحمل المسؤولية بمواجهة العدوان الغاشم
حزب الله: ندين بشدة هذه المذابح وهذا القتل الذريع في اليمن الذي يكشف حجم الفشل الذي مني به هذا العدوان المتمادي
حزب الله: التحالف السعودي الاميركي لجأ الى اسوأ اشكال الإرهاب ليغطي على اخفاقاته وهزائمه العسكرية أمام رجال اليمن
الخارجية الإيرانية: تصعيد القصف للمناطق السكنية في اليمن مؤشر على هزائم قوات التحالف المتتالية في الجبهات
الخارجية السورية تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان ضد حافلة في اليمن والتي "تكشف الطبيعة الوحشية للنظام السعودي"
الإمام السيد علي الخامنئي: كونوا على ثقة بأن لا أحد يمكنه ارتكاب أي حماقة ضد ايران ولا يوجد أدنى شك في هذا الشأن
علي لاريجاني يستقبل وزير خارجية كوريا الشمالية: الأميركيون يتحدثون جيداً خلال المفاوضات لكن لا يلتزمون بتعهداتهم
مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية يزور تركيا لنقل رسالة من الشيخ روحاني إلى اردوغان وسيلتقي في أنقرة المسؤولين الأتراك
موسكو: إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران لها عواقب سلبية على نظام عدم الانتشار العالمي وعلى استقرار الشرق الأوسط
طهران: الاتهامات التي وجهت إلى إيران بقمة منظمة التعاون الإسلامي بجدة هي أحد أساليب الضغط غير الإنسانية من قبل السعودية
الأمم المتحدة: هناك الكثير من الأشرار الذين يحملون السلاح في إدلب وهناك نشاط مكثف لتجنب التصعيد في تلك المنطقة
وزير الدفاع الإيراني يبحث هاتفياً مع نظيره السوري أوضاع المنطقة وهزائم الإرهابيين ويؤكد على ضرورة إعادة الإعمار
العقيد سمير محان: القيادة السورية جاهزة لحل مسائل تقديم الضمانات الأمنية والمساعدة في استعادة الوثائق للعائدين
السيد عمار الحكيم: فرض العقوبات على إيران تجاوز على الارادة الدولية وأدعو إلى الابتعاد عن أساليب تجويع الشعوب
الحريري يزور بري في عين التينة: لا تدخلات خارجية في تأليف الحكومة وما يحدث هو مشكلة حصص ولن أرد على التهديد بالشارع
النائب نواف الموسوي: وزارة الطاقة وكهرباء لبنان التزمتا زيادة التغذية لمنطقة صور 6 ساعات يومياً
وزارة الطاقة: التهديد من جانب أصحاب المولدات مرفوض ولا أحد يلوي ذراع الدولة أو يبتزها بإغراق البلاد والعباد في الظلام
رئيس الجمهورية: معالجة الأوضاع الاقتصادية في لبنان ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء الخطة الإقتصادية الوطنية
جمعية الوفاق البحرينية: ملف التجنيس السياسي في البلاد قنبلة موقوتة يحتاج إلى مراجعة وطنية وحلحلة ضرورية
الخارجية الروسية: نعمل على وضع إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة ضدنا على خلفية قضية "سالزبوري"
الكرملين: القرارات التي يتخذها الأمريكيون غير ودية ولا يمكن ربطها بالأجواء البناءة التي كانت في اجتماع الرئيسين الأخير
مقتل 9 مهاجرين جراء انقلاب وغرق قارب كان يقل 13 شخصاً في بحر إيجة في منطقة كوساداسي بولاية أيدين غرب تركيا
رئيس جنوب السودان سلفا كير يصدر مرسوماً ينص على العفو عن خصمه رياك مشار ومجموعات أخرى حملت السلاح ضد الحكومة
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
الكابينت الصهيوني بعد اجتماع لـ4 ساعات اعطى الجيش الضوء الاخضر “لمواصلة قصف غزة ان تطلب الامر” (وكالة معا)
منذ 2 ساعة
9 August، 2018
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