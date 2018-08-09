اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها باشرت بضبط التعديات على نهر الليطاني في الحوض الادنى حيث وجهت المصلحة انذارا الى بلدية القليعة بشخص رئيسها حنا الخوري لانذارها بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني ولازالة مكبات النفايات من محيط المجرى، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه الري في مشروع ري القاسمية.

واجرت المصلحة مسحا للمصانع المخالفة في الحوض الاعلى والتي تصب الصرف الصناعي غير المعالج في نهر الليطاني، على ان تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في مطلع الاسبوع المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام