استقبلت إسبانيا الخميس في أحد موانئها سفينة لمنظمة غير حكومية تقل مهاجرين تم إنقاذهم قبالة ليبيا، وذلك بعد نحو شهرين من موافقتها على استقبال السفينة أكواريوس.

ورست السفينة التابعة لمنظمة برواكتيفا في الساعة 9.20 (7.20 بتوقيت غرينتش) في ميناء مدينة الجزيرة في أقصى جنوب إسبانيا ونزل منها 87 مهاجرا تم انقاذهم في الثاني من آب/أغسطس في وسط البحر المتوسط.

والمهاجرون هم 75 رجلا و12 قاصرا ويتحدرون بمعظمهم من السودان وجنوب السودان باستثناء غامبي ومصري وسوري.

وقال منسق عمليات المنظمة غير الحكومية جيرار كانال للصحافيين إن المهاجرين كانوا قبالة ليبيا عند إنقاذهم ولم يكونوا قادرين على الأرجح على الصمود ليوم إضافي بسبب الظروف المزرية التي كانوا يعانونها.

وأضاف “نأمل بألا تواصل أوروبا التخلي عن دول وصول (المهاجرين) لأن هذا التخلي يؤدي إلى تنامي نفوذ اليمين المتطرف كما حصل في إيطاليا”.

المصدر: الهجرة الى اوروبا