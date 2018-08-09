صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تعد برد مماثل على العقوبات التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها على روسيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: “من جانب روسيا، سنقوم بإجراءات ردية ضد البلد الذي يفرض عقوبات علينا. عندما تفرض بريطانيا عقوبات أو إجراءات عقابية، مثل طرد الدبلوماسيين الروس، أو بعض التدابير غير الودية ضد الجانب الروسي، فإننا نرد دائما بشكل مناسب ومماثل”. وأكدت زاخاروفا أن “الحديث ينطبق على أية دولة، ونحن مع الأسف مضطرون للرد بطريقة مناسبة. يمكن أن، تسمونها مماثلة أو متناظرة”.

هذا وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا، يوم أمس الأربعاء، بزعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبري البريطانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك