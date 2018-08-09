رفضت وزارةُ الطاقةِ تهديدَ أصحابِ المولداتِ بإطفاءِ مولداتهم في شهر تشرين. الوزارة قالت إنه لا يمكنُ لأحدٍ أن يلويَ ذراعَ الدولةِ أو يبتزَّها باغراقِ البلادِ والعبادِ في الظلام، مشيرةً إلى أنَ التهديدَ سيواجَهُ من قبلِ الوزاراتِ الثلاث بكلِّ ما هو متوافرٌ من ردودٍ واحتمالات. كما ذكرت وزارةُ الطاقةِ بأنَّ قرارَ الانتقالِ للتسعيرةِ على أساسِ العدادِ فقط، أتى نتيجةَ التجاوزاتِ المستمرةِ لاصحابِ المولداتِ للتسعيرةِ التوجيهيةِ الشهريةِ وبعدَ مناقشاتٍ علميةٍ واداريةٍ مستفيضةٍ معَ وزارةِ الاقتصادِ والتجارةِ واصحابِ المولدات، مشيرةً إلى أنّ ابوابَها مفتوحةٌ للاستماعِ الى هواجسِهم وللمناقشةِ العلميةِ والموضوعيةِ للوصولِ الى أرضيةٍ مشتركةٍ تكونُ أساساً صالحاً يسمحُ باصدارِ تسعيرةٍ عادلةٍ للجميع.

المصدر: قناة المنار