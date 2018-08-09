أكدت رابطة علماء اليمن اليوم الخميس أن جريمة استهداف العدوان حافلة تقل أطفالا وسط سوق ضحيان بصعدة هي برهان على أن نظامي السعودي والإمارات لن يرتدعوا إلا بالنفير العام نحو الجبهات.

وقالت الرابطة العلمائية في بيان صدر عنها عقب الجريمة “إن لا خيار ولا حل ولا مخرج ليمننا من هذا العدوان إلا بالجهاد داعيا في الوقت ذاته أبناء الشعب اليمني لتحمل المسؤولية في مواجهة العدوان الغاشم”.

و ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم جريمة مروعة في مدينة ضحيان راح ضحيتها أكثر من 43 مدنيا معظمهم أطفال وجرح أكثر من 60 معظمهم جراحه خطيرة.

المصدر: المسيرة نت