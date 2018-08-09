ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مع فرض الولايات المتحدة “عقوبات جديدة” على طهران، مما أوقف الخسائر التي سجلتها الأسعار يوم الأربعاء في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولن تستهدف “العقوبات” الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني.

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وتسببت الحرب التجارية الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.

وفي مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر أيلول لعملائه الآسيويين يوم الخميس.

المصدر: رويترز