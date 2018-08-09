يحتوي الزعفران على العديد من الفوائد الصحية وخاصة للعين، بسبب احتوائه على تركيزات عالية من الكاروتينات الطبيعية التي تساعد في حماية العدسة والشبكية، تعرف على فوائده الأخرى للعين في هذا المقال.

وينتمي الزعفران إلى عائلة النباتات القزحية المزهرة، وهو نوع من التوابل الطبيعية الامنة التي يتم إنتاجها في اسيا، حيث تمتاز برائحة قوية شبيهة بالعسل، ويعد مصدر غني بمضادات الاكسدة والكاروتينات مثل الكيروسين (crocin) ومركبات الفلافونويد (flavonoids) التي تساعد في حماية عدسة وشبكة العين، وفوائد أخرى تعرف عليها في المقال.

يمتلك الزعفران العديد من الفوائد ومنها:

-يحسن من حساسية للضوء وحدة البصر: يساهم الزعفران في تحسين حدة البصر وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي للعين، الذي قد يصيب الأشخاص من هم فوق 50 سنة.حيث أثبتت الدراسات وجود تحسن في الرؤية لمرضى الضمور البقعي من خلال رؤية خطين إضافيين للعين، و زيادة في حدة البصر – الرؤية عن بعد – بنسبة 14% أفضل.

-التقليل من أعراض فقدان البصر: يحتوي الزعفران على الكاروتينات التي يتم استخلاصها على شكل ألفا كاروتين، بالإضافة إلى عناصر مغذية أخرى، حيث تساعد تلك المركبات على حماية هياكل الشبكية لحماية البصر قبل أعراض فقدان البصر.

-الحفاظ على مكونات العين: يحتوي الزعفران على العديد من الفيتامينات مثل: فيتامين(أ) و(ب)، كما يحتوي أيضًا على فيتامين (C) و(E) والزنك والنحاس و الريسفيراترول الموجود أيضا في جلد العنب الأحمر، وتحافظ تلك المكونات على صحة مكونات العين.

-التقليل من خطر الإجهاد التأكسدي للعين: قد تساعد المكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة مع والكاروتينات الطبيعية في الزعفران، على الحد من مخاطر تلف الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتحسين مشاكل صحة العين المرتبطة بالعمر.

-حماية ضد العمى الليلي: يساعد مركب الفلافونويد الموجود في الزعفران على الرؤية الليلية، حيث يعزز من وظيفة بروتين الرودوبسين الحساس للضوء، والذي بدوره يسمح لك بالرؤية في حال وجود الضوء الخافت.

-حماية ضد موت الشبكية: يساعد جزيء الكاروتينويد مع مكونات الزعفران، في حماية خلايا شبكية العين من الموت الناجم عن الإجهاد الكيميائي والبدني.

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المصدر: ويب طب