أعرب عضو لجنة شؤون النقل والبناء في مجلس الدوما الروسي ماكسيم سورايف اليوم الخميس أن روسيا يمكنها الرد بالمثل في حال فرض حظر على رحلات “آيروفلوت” إلى الولايات المتحدة، من خلال فرض قيود على شركات الطيران الأميركية، بما في ذلك “دلتا”.

وقال البرلماني الروسي “لابد أن نتصرف بشكل عقلاني، لا يمكن أن نترك هذا الضغط على شركاتنا دون عقاب، أو أن نترك شركة “دلتا” الأميركية، لتحل محل شركة “آيروفلوت”.

وأشار سورايف، إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا والولايات المتحدة، لن تتوقف على أي حال، ومع ذلك يمكن لشركة النقل التابعة لبلد ثالث سد الفجوة، وسنقوم فقط بتسيير شركات لوفتهانزا أو الفرنسية على سبيل المثال.”

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوم، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية “آيروفلوت”، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك