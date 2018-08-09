اليمن: 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لقوى العدوان استهدف موكب تشييع بمديرية مجز في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2018 - 14:22
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3 شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها وأكثر من 10 جرحى جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزّة
اعلام العدو: اطلاق اكثر من 220 صاروخاً منذ مساء الاربعاء نحو المستوطنات بمحيط غزة
طائرات العدو الصهيوني تستهدف مواقع للمقاومة وأراضي زراعية جنوب قطاع غزّة بعدد من الغارات
غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة: المقاومة ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة خلال التدريب
غرفة العمليات المشتركة: فصائل المقاومة تعتبر ان هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها واستمرارها مرتبط بسلوك الاحتلال
استشهاد 40 يمنياً واصابة 60 غالبيتهم من الاطفال بغارة لطائرات العدوان على مدينة ضحيان بمحافظة صعدة اليمنية
الصليب الأحمر الدولي يؤكد استشهاد وجرح العشرات في غارة على حافلة تقل أطفالا في اليمن
الصليب الاحمر الدولي: ندعو للكف عن استهداف المدنيين ودعم القطاع الصحي لان الوضع حرج جدا في اليمن
5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لقوى العدوان استهدف موكب تشييع بمديرية مجز في صعدة
استشهاد مواطنين اثنين واصابة طفل اثر غارة لطائرات العدوان السعودي الامريكي على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد
مراسل المنار: جنود العدو يضرمون النار داخل الاراضي اللبنانية جنوب شرق بلدة يارون الحدودية
لبنان: اعتصام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري عند مداخل مرافئ بيروت وصيدا وصور وطرابلس
اتحادات النقل البري: المشكلة مع المسؤولين وليست معنا ونحن نفذنا ما التزمنا به بينما هم لم ينفذوا
اتحادات النقل البري: نعتذر من اللبنانيين لأن تحركنا الاسبوع المقبل سيكون موجعا
الكرملين: السؤال عن تمويل الارهاب يمكن أن يوجه الى البلدان الداعمة للمجموعات الارهابية المتبقية في سوريا
تراجع البورصة الروسية وهبوط الروبل الى أدنى مستوياته منذ عامين بعد فرض عقوبات أميركية جديدة
مقتل 22 شخصا جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة في النيجر
إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 319 قتيلا و156 ألف شخص غادروا مناطقهم بسبب الأضرار
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
اليمن: 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لقوى العدوان استهدف موكب تشييع بمديرية مجز في صعدة
منذ 1 ساعة
9 August، 2018
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