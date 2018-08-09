أنباء عن استشهاد 39 يمنياً وإصابة 43 غالبيتهم طلاب في غارة للعدوان السعودي على مدينة ضحيان في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2018 - 10:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
أنباء عن استشهاد 39 يمنياً وإصابة 43 غالبيتهم طلاب في غارة للعدوان السعودي على مدينة ضحيان في صعدة
منذ 3 mins
9 August، 2018
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