توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الارز من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام