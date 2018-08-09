أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية أمرا باعتقال رئيس البرلمان السابق، المعارض خوليو بورخيس، الذي اتهمه الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

ووجهت المحكمة إلى بورخيس تهم الإرهاب وتمويل الإرهاب والتآمر بهدف ارتكاب جريمة، وذكر الرئيس الفنزويلي اسم رئيس البرلمان السابق من بين الأشخاص المشتبه بتدبيرهم محاولة اغتياله بطائرات مسيرة مفخخة.

ويأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات الفنزويلية القبض على البرلماني المعارض خوان ريكيسينس واتهمته بتدبير الهجوم .

وسبق لبورخيس أن وصف محاولة اغتيال مادورو بأنها “مسرحية” تهدف إلى تبرير قمع المعارضين.

جدير بالذكر أن خوليو بورخيس هو من مؤسسي حزب “العدالة أولا”، مع أبرز شخصيات المعارضة أنريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز. وكان يشغل منصب رئيس البرلمان في الفترة من يناير عام 2017 إلى كانون الثاني/يناير عام 2018. وتقول السلطات الفنزويلية إنه يقيم في كولومبيا حاليا.

المصدر: وكالات