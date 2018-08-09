قررت الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها قبيل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد الثلاثاء الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة، وفقا لبيان رسمي صدر الأربعاء في بوغوتا. وجاء في بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية الكولومبية بتاريخ 3 آب/أغسطس “باسم حكومة كولومبيا، قرر الرئيس خوان مانويل سانتوس الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة”.

وقد تولى المحافظ إيفان دوكي منصبه الثلاثاء رئيسا لكولومبيا خلفا لخوان مانويل سانتوس الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة. وبات هناك أكثر من 130 بلدا تعترف بالدولة الفلسطينية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية