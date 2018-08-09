أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء اليوم الأربعاء، أن “المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسؤولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المتحدث بإسم حماس فوزي ‏برهوم في بيان صحفي، إنه “وبعزيمة الرجال وبإرادة الأبطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء”. وأضاف: “فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسؤولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار”.

وأشار برهوم إلى أن “شعبنا الذي احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤلاء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر”.

المصدر: وكالة شهاب