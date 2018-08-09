استشهد المواطن علي الغندور 30 عاماً في قصف إسرائيلي لسيارة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اصابة مواطنين بجراح احدهما وصفت بالخطيرة، تم تحويلهما لمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، ان المواطن الغندور استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي شمال القطاع.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قطاع غزة مستهدفاً مواقع المقاومة، والأراضي الزراعية، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، واضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم