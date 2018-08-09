برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ممثلاً بمعالي وزير الاتصالات جمال الجراح، عقد اول من امس الاثنين مؤتمر اللقاء الرابع the immigrant’s reunion الذي ينظمه المجلس الاغترابي اللبناني تحت عنوان ” رؤية المغتربين الجديدة للتنمية المحلية ” في فندق فينيسيا في بيروت ، وذلك بحضور رئيس المجلس الاغترابي اللبناني الدكتور نسيب فواز ، وأعضاء الهيئة الادارية، واللجان المختصة ، وحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان ، وشخصيات سياسية ودبلوماسية ، وحضور الفعاليات الدينية والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، وممثلي القطاع العام ، والقطاع المصرفي والمالي ، وممثلي فاعليات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، وحضور اكثر من 400 مغترب لبناني منتشرين في أصقاع الأرض قاطبةً وذلك لإطلاق الرؤية الجديدة للمغتربين اللبنانيين حول التنمية الاقتصادية ، وتعزيز العلاقات وتطوير شبكات الاستثمار للمغتربين اللبنانيين في وطنهم لبنان ،بعد النشيد الوطني اللبناني تم عرض فيلم وثائقي عن نشاطات وإنجازات المجلس الاغترابي ، افتتحت المداولات والحوارات في محورين حول ملفات اقتصادية أساسية هامة تحت عناوين ثلاثة :

1- قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية

2- قطاع المعرفة الرقمية

3- القطاع العقاري

كما تخلل المداولات كلمات لكل من الوزيرين الجراح وكيدانيان والدكتور فواز وبعض المداخلات من الحضور .

ثم اختتم المؤتمر مع المحور الثالث المتعلق بقطاع السياحة الصحية.

المصدر: مواقع