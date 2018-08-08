اكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي في برنامج تلفزيوني” القدرة على “أن يكون مفاوضا على خط معراب – بعبدا”، وكشف عن قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان المصالحة مقدسة وطلب مني أن أنقل لـ”الحكيم” هذه الرسالة”، مذكرا بأن “التفاهم الذي حصل بين الثنائية المسيحية حل مشكلة الفراغ الدستوري وأمن منطق شراكة جديد وتوازنا وطنيا”.

وقال الرياشي: “يمكن للوزير جبران باسيل أن يلتقي يوميا برئيس الجمهورية، وما حدث أثناء لقائي بالرئيس هو أنه أخبرني، بما معناه، رغبته بتسمية نائب رئيس حكومة وأنا أبلغته أن لا مشكلة إطلاقا بهذا الأمر لدى الدكتور جعجع”، مضيفاانه “من المعيب أن لا نتمثل وفقا لحجمنا ولن نتنازل عن حقنا، وللتيار “الوطني الحر” الحرية ليقول ما يريد ولكن ليس هو من يشكل إنما الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”.

واشار الرياشي الى ان رئيس الحكومة “تبلغ اننا لن نركز على حقيبة محددة بين حقيبتي الدفاع أو الخارجية، وقلنا له إختر لنا أي واحدة منهما وذلك لنسهل تشكيل الحكومة”، لافتا الى ان هناك “إعلان نوايا صادق والدليل أن الوجدان المسيحي تصالح، ووحدة الحالة التي نشأت بين “القوات” و”التيار” أعادت التوازن الى الساحة المسيحية وملتزمون بعدم تحويل الإختلاف الى خلاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية