فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 8-8-2018.

السويداء وريفها:

ـ أطلق الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث فلول داعش من بادية السويداء الشرقية بعرض جبهة يبلغ 75 كلم من الخط الحربي مع الأردن قرب ملح جنوباً إلى المحور الأول شمالاً، وجاءت المحاور كالتالي 1- القصر – الساقية شمال شرق السويداء 2- الجنينة – رضيمة شرقية شمال شرق السويداء 3- العجيلات – الغيضة شرق السويداء 4- بوسان – السعنا جنوب شرق السويداء 5- قيصما – خربة الدبينة – تل قبارة جنوب شرق السويداء.

كما تقدمت القوات السورية من المحاور الخمسة وبسطت سيطرتها على عمق 30 كلم، بالتوازي نفذ سلاحا الجو السوري والمدفعي رمايات نارية دقيقة استهدفت تحركات فلول داعش في مساحة واسعة من المنطقة.

القنيطرة وريفها:

ـ عثر الجيش السوري على معمل لتصنيع العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في مدينة القنيطرة المحررة.

ـ عاد المئات من الأهالي إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات المسلحين.

ـ أدخلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يوم أمس، قافلة مساعدات إنسانية إلى قريتي السويسة وصيدا في ريف القنيطرة، مؤلفة من 20 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

درعا وريفها:

ـ أصيب 4 مدنيين بينهم طفلتين جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مسلحي داعش في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الشمالي الغربي.

ـ عثرت الجهات المختصة على مستودع تحت الأرض بعمق 13 متراً، يحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة بينها أسلحة مضادة للدروع من مخلفات المسلحين، في منطقة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي.

حمص وريفها:

ـ عثر الجيش السوري على مستودع أسلحة وذخيرة من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بينها قنابل “إسرائيلية” الصنع وصواريخ محمولة على الكتف.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 3 مدنيين إثر قصف طيران “التحالف الدولي” بغارة جوية بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل 3 مسلحين من “قسد” إثر هجوم مسلحي داعش على حاجز لهم في بلدة الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة في حي النشوة بمدينة الحسكة، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ اعتدى أحد مسلحي “قسد” بالضرب على شخص من أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما دفع ذويه لمحاصرة أحد مقرات “قسد” والمطالبة بتسليمهم المسلح المعتدي.

الرقة وريفها:

ـ عُثر على جثّة أحد مسلحي “قسد” مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة المنصورة بريف الرقة الجنوبي الغربي.

كما عثر على مسلح آخر من “قسد”، في أحد آبار قرية الارتوازية قرب بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

ـ أُصيب 3 أشخاص جراء انفجار لغم في حي التوسعية بمدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي، وساقتهم إلى “التجنيد الإجباري” ضمن صفوفها.

ـ تم انتشال عدد من الجثث بينهم طفل وامرأة، في حييّ المحطة والبدو بمدينة الرقة، قضوا بضربات طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

وفي ذات السياق عُثر على مقبرتين جماعيتين في منطقتي البانوراما وفخيخة بمدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا نتيجة المعارك بين داعش و”قسد” أثناء سيطرة الأخيرة على المدينة.

حلب وريفها:

ـ سقطت قذيفة صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

ـ قُتل 4 مسلحين من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً وأُصيب اثنان آخران، في قرية قراطة الواقعة جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، واتهم مسلحون من “الجيش الحر”، “قسد” بتنفيذ العملية.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على مبنى “المحكمة” التابعة لـ “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون معرفة الأسباب، وفي سياق منفصل وصل رتل عسكري أمريكي مؤلف من 3 آليات إلى قرية عون الدادات شمال مدينة منبج.

ـ استهدف الجيش التركي بقذائف المدفعية خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية” في جبل بلدة شيخ الحديد، غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ قام “الجيش الحر” المدعوم تركيّاً، بعمليات تمشيط واسعة في مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي الغربي، بحثاً عن خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية”، كما اعتقلت “فرقة الحمزة _الجيش الحر” 3 مدنيين من قرية “برج عبد الله” وآخر من قرية الباسوطة جنوب مدينة عفرين بالريف ذاته، لأسبابٍ مجهولة.

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات في حي عقيل بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مجموعة من مسلحيها في الحي.

وفي ذات السياق فككت “قسد” 3 عبوات ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من سوق الهال وسط المدينة.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها:

ـ فرضت “هيئة تحرير الشام” حظراً للتجوال في كل من قرى وبلدات “التمانعة، أم جلال، خوين، تحتايا، السرج، التح، الحديتي، هلبة، الرفة، أبوحبة، كفرباسين، بابولين، صهيان، الدير الشرقي، الصرمان، السحال وجرجناز” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ابتداءً من صباح اليوم وحتى اشعارٍ آخر، وذلك ضمن الحملة التي تشنها لاعتقال الأشخاص الذين يسعون للمصالحة مع الجيش السوري.

كما شنَّت “الجبهة الوطنية للتحرير”، حملة اعتقالات شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، طالت عدداً من الأشخاص بتهمة السعي للمصالحة مع الجيش السوري.

ـ قُتل أحد مسلحي “الجبهة الوطنية لتحرير” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية الرامي بريف إدلب الجنوبي.

ـ عثر على جثة أحد المسلَّحين، مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين في الأراضي الزراعية التابعة لمدينة حارم بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ اختطفت “هيئة تحرير الشام” شخص من أمام مكان عمله في قرية حتان بريف إدلب الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

المصدر: الاعلام الحربي