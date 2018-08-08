شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على ضرورة التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والدولة، فيما أكد أن العراق تحول من دولة مهدد وجودها الى دولة قوية منتصرة. واكد العبادي، خلال لقائه برؤساء النقابات والاتحادات، “حرصه على الاستجابة لطلبات المواطنين”، مبينا “اننا من هذا المجتمع ونتفاعل مع هذه الطلبات”.

وأضاف العبادي، حسب بيان اصدره مكتبه الاعلامي، أن “هناك من اراد الوقيعة بين المواطنين والقوات الامنية ولكن الحقيقة اثبتت العكس”، مشيرا الى “اننا تحولنا من دولة مهدد وجودها الى دولة قوية منتصرة، وان العراق اليوم قوي وينظر اليه العالم باعجاب”.

وشدد رئيس الوزراء على “اهمية التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والدولة”، لافتا الى أن “يدنا بيد الجميع للعمل من اجل البلد وكل ما يعود بالخير على شعبنا”.

المصدر: السومرية نيوز