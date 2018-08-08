مراسل المنار: طيران العدو يشن سلسلة غارات على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2018 - 22:49
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اعلام العدو: اصابة مستوطنين اثنين جراء سقوط صاروخ على احد المنازل في مستوطنة "سديروت" قرب غزة
المقاومة الفلسطينية تطلق صليات صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة ردا على اعتداءات العدو
مراسل المنار: طائرة استطلاع اسرائيلية بدون طيار تطلق صاروخا باتجاه اراض شمالي غربي مدينة غزة
حماس: نستنكر الدور الاميركي المشبوه الذي يسعى الى تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف مخيماتهم
سلطات الاحتلال تنقل الاسير انس شديد المضرب عن الطعام الى مستشفى الرملة بعد تدهور حالته الصحية
ظريف: المشكلة ليست في إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة بل في مدى الثقة بنتيجتها
برلين: على اميركا مراعاة المصالح الاوروبية عند فرض عقوبات على ايران
وزير الطاقة التركي: تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من ايران رغم العقوبات الاميركية
الصين: التعاون التجاري مع ايران منفتح ونزيه ومشروع ويتعين احترام حقوق الصين المشروعة
الخارجية العراقية: ندعو المجتمع الدولي الى الضغط لثني الادارة الاميركية عن الاستمرار في العقوبات على ايران
نواب الأربعاء النيابي نقلا عن الرئيس بري: العقد لا تزال هي هي في موضوع تشكيل الحكومة وتتعلق بالحصص والأحجام
النواب نقلا عن الرئيس بري: لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة نظرا للوضع الإقتصادي والمعيشي الضاغط
باسيل: سنكمل مسيرتنا الداعمة للعهد لانه يشكل فرصة إستثنائية للبنان لن تتكرر ولن نسمح بتفويتها
قتيل و10 جرحى إثر اجتياح شاحنة سيارات مركونة في الطريق وسط بلدة بشامون
وفد من حركة حماس يغادر قطاع غزة الى القاهرة عبر معبر رفح للردّ على المقترحات المصرية حول التهدئة
يديعوت أحرونوت: مجلس الوزراء المصغر يعقد اجتماعا الخميس للبحث في فرص "إبرام تهدئة" مع قطاع غزة
مصدر عسكري يمني: مصرع عسكريين سعوديين وتدمير 3 آليات أثناء اقتحام موقعي الهجلة والمثلث بنجران
إستشهاد 7 يمنيين بينهم نساء وأطفال بغارة لتحالف العدوان السعودي الأميركي على منزل في محافظة عمران
استشهاد 6 يمنيين بينهم 4 نساء وطفلة في غارة لطيران العدوان استهدفت اسرة في منطقة الجر بمحافظة حجة
الصين تسجل فائضا بلغ 28.09 مليار دولار في المبادلات مع الولايات المتحدة رغم الإجراءات الأميركية ضد بكين
الجيش السوري يعثر على مستودع أسلحة وذخيرة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بينها قنابل إسرائيلية الصنع وصواريخ
الجيش السوري يعثر على معمل لتعبئة العبوات الناسفة من مخلفات المسلحين في مدينة القنيطرة المحررة
الجيش السوري والقوات الرديفة يطلقون عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية
وزير حرب العدو: سوريا عززت حجم قواتها البرية لتتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل "الحرب الاهلية"
أندونيسيا:131 قتيلا على الأقل وأكثر من 156 ألف مشرد جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
مراسل المنار: طيران العدو يشن سلسلة غارات على مدينة غزة
منذ 58 mins
8 August، 2018
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