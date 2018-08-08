ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن “المحادثات عكست الرغبة المشتركة لدي البلدين في أن تشهد العلاقات الثنائية قوة دفع جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الثنائية، وعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي وآلية 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة”.

وذكر البيان أن الوزير المصري أطلع نظيره الأميركي على “مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مستعرضا ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية”، فضلا عن “الجهود المصرية في محاربة الإرهاب”.

المصدر: سبوتنيك