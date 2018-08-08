أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، اعتزام المملكة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، ردا على تدخل كندا في شؤونها.

وقال الجبير، في مؤتمر صحافي بالرياض، “نبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد كندا”، موضحا أن “السعودية اتخذت إجراءاتها لتوضح لكندا عدم القبول بتصرفاتها”.

ولم يوضح الجبير طبيعة هذه الإجراءات.

وقال الوزير السعودي “على أوتاوا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة”، مشددا على أن كندا تعرف ما هي بحاجة لفعله، كندا بدأت هذا والأمر يتعلق بها، هناك خطأ ارتكب ويجب أن يصحّح وهذا بسيط وليس هناك أي شيء آخر”.

المصدر: سبوتنيك