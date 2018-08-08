سأل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بدل أن نكون موحدين كلبنانيين وراء الرئيس القوي الذي لطالما كنا بحاجة لوجوده لنبني لبنان كما نريده لاولادنا، يتم تأخير تشكيل الحكومة. ما هي مصلحة لبنان واللبنانيين في هذا التأخير؟”.

وكذلك، سأل في تغريدة ثانية: “‏لماذا هذه الحملات المبرمجة التي تهدف لضرب عهد الرئيس العماد ميشال عون، هل هي لإعادة لبنان الى حقبة الهيمنة الخارجية بعد أن استطاع اللبنانيون للمرة الاولى والوحيدة التلاقي للمضي في مسيرة النهوض بلبنان”.

وقال في تغريدة ثالثة: “يبدو أن البعض، وللاسف، لا يرغب بالاصلاح ولا بالنهوض بالاقتصاد ولا ببناء دولة قوية ذات قرار مستقل، لمصالح وغايات بعيدة عن مصلحة الوطن العليا”.

وختم: “الرئاسة أكدت أكثر من مرة أنها لكل اللبنانيين، ولا تضع نصب عينيها إلا مصلحة لبنان. فكفى اتهامات وعرقلة لمن يحمل في قلبه وعقله هموم الوطن فالشعب اللبناني تعب ويريد العيش بسلام، وأن يبني وطنا قويا لابنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام