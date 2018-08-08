أعلن وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عبد السلام جابر ان “القوات البحرية والدفاع الساحلي في حالة جاهزية كاملة لضرب أي أهداف معادية تحاول اختراق المياه الإقليمية اليمنية والقدرة على مواجهة وإيقاف أي تحركات مشبوهة في أي مكان وزمان إذا ما استدعى الأمر ذلك”.

وقال جابر في حديث له الاربعاء إن “الجيش واللجان الشعبية تمكنا من تطوير قدراتهما العسكرية في مختلف التشكيلات الجوية والبرية والبحرية إلى جانب التطور المتواصل الذي تشهده القوة الصاروخية اليمنية سواء في إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى أو في إنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي باتت أمرا واقعا كقوة ردع فعالة في معركتنا المصيرية مع العدوان الدولي الظالم على بلادنا”.

وأكد جابر أن “الإنجازات الكبيرة التي تحققت للجيش واللجان الشعبية لا سيما التطور النوعي للقدرات البحرية والجوية بشقيها الدفاعي والهجومي لا تشكل أي تهديد لمصالح الدول التي تحترم سيادة اليمن وحقه المشروع في الدفاع عن حدوده وحماية مياهه الإقليمية”، وحذر “العدوان الأمريكي الإسرائيلي من أية مغامرات طائشة تمس سيادة مياه اليمن الإقليمية”، وشدد على أن “الرد سيكون مؤلما وحاسما”.

المصدر: موقع انصار الله