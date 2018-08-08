أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الموجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإطلاع عليها بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين: “فعلا تم تلقي رسالة عبر القنوات الدبلوماسية”، وتابع: “نتوقع أنها ستصل للإدارة الرئاسية خلال وقت قريب”.

وكان السيناتور الأميركي، ياند بول، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه سلم رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشير الرسالة إلى أهمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة في محاربة الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، أعربا عقب أول قمة رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، عن الاهتمام المتبادل في تحسين العلاقات الثنائية.

المصدر: سبوتنيك