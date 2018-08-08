توقع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، أن يبدأ عمل الأنبوب الثاني من مشروع الغاز “السيل التركي” مع نهاية العام المقبل.

وأوضح الوزير أن شركة “غازبروم”، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، قد أنجزت مد 50% من المقطع البحري للأنبوب الثاني من المشروع، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا، مشيرا إلى أن “غازبروم” انتهت من مد المقطع البحري للأنبوب الأول من المشروع.

و”السيل التركي”، مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

وبدأ مد الأنبوب الأول في مايو 2017، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في 2019، ليحل بذلك مكان مشروغ العاز “لسيل الجنوبي”، الذي عارضت بلغاريا تمريره عبر أراضيها سنة 2014.

وبعد إتمام المشروع بشكل كامل، ستتحول تركيا إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي أوروبا ووسطها، ما سيعزز مواقع أنقرة الجيوسياسية في المنطقة، ويقوي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بموسكو.

المصدر: وكالات