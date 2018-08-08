خرجت سيمون غباغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق من السجن حيث كانت تقضي عقوبة بالسجن عشرين عاما الأربعاء بعد يومين من إصدار الرئيس الحسن وتارا عفوا عنها، وفق ما أفاد محاميها.

وغادرت سيمون غباغبو البالغة من العمر 69 عاما أكاديمية الدرك في أبيدجان حيث كانت محتجزة منذ سبع سنوات، وفق محاميها بليدي دوهوري، وتوجهت إلى منزلها في حي كوكودي حيث كان في استقبالها نحو ألف من أنصارها على وقع أنغام الطبول والأناشيد.

شمل العفو الذي أعلن الاثنين بهدف تهيئة الأجواء من أجل المصالحة الوطنية 800 شخص من مسؤولي النظام السابق برئاسة لوران غباغبو.

ولكن سيمون غباغبو لا تزال ملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقها مذكرة توقيف في شباط/فبراير 2012، لكن وتارا قال في 2016 انه لن يرسل أيا من مواطنيه الى المحكمة لأنه يثق بقضاء بلاده.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية