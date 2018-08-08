ناقشت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، ونظيرها البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، اليوم الأربعاء، الوضع في سوريا ودور روسيا كشريك في قضية عودة اللاجئين.

وقالت كنيز للصحفيين، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الوزير البولندي: “لقد تبادلنا وجهات النظر حول رؤيتنا لتطور الوضع في سوريا، ودور روسيا كشريك عندما يتعلق الأمر بعودة اللاجئين”.

ومن جانبه أضاف وزير الخارجية البولندي بأن الوزيرين تحدثا حول مناقشة المسألة السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضاً ومع الولايات المتحدة، مؤكدين أنهما يعتقدان بـ “إمكانية وقف إطلاق نار طويل المدى”.

المصدر: سبوتنيك