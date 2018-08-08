وفي تصريح له اليوم الاربعاء امام حشد من الضباط الجدد في الجيش الايراني، قال العميد قرباني انه بفضل توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء الشهداء الابرار، بلغت القوات المسلحة الايرانية مستوى رفيع من القوة والاقتدار، وعلى مدى العقود الاربعة تمكن سلاح الجو الايراني ان يواصل مهامه بكل قوة واستقرار.

وشدد العميد قرباني على الضبّاط الجدد بضرورة تحديد قدرات العدو واتخاذ افضل السبل لمواجهته.

بعدها نوه القائد العسكري الايراني بالطاقات الصناعية لدى القوة الجوية للجيش؛ مبينا ان الاخصائيين الشباب تمكنوا من تطوير القدرات الصاروخية، وتجهيز اسطول المروحيات بمناظير الرؤية الليلية.