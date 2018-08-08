أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم أربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية، فإتهم في القرار الأول السوري محمد أحمد الدحو بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش العربي السوري والمشاركة في معركة عرسال 2014 والقتال ضد الجيش اللبناني وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد 335 و 733 و569 و549 و 549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر و157 قضاء عسكري.

واتهم في القرار الثاني اللبناني محمد مرهج غدادة بجرم الانتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال 2014 والقتال ضد الجيش اللبناني وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين ومراقبة تحركات الجيش والتخريب سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث السوري يوسف سلامانا بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش العربي السوري وضد الجيش اللبناني في لبنان سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الرابع، اتهم صوان اللبناني علي محمد ديب الحجيري بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في عرسال ومراقبة تحركاته سندا الى المواد 335 عقوبات و157 قضاء عسكري والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام