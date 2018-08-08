حيث ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤول متلبسا برشوة كبيرة داخل مكتبه.

وأكدت مصادر قضائية وأمنية أن ضباطا من هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطي، لاتهامه في قضية رشوة كبيرة.

وأوضحت المصادر أنه تم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه الرشوة داخل مكتبه في حي الهرم.

يذكر أنه في شهر حزيران/يونيو الماضي، تم تعيين اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيسا لحي الهرم بمحافظة الجيزة خلفا لسميح عبد الجواد القائم بأعمال رئيس الحي.

وكانت ‏هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد ألقت القبض في أيار/مايو الماضي على مجموعة كبيرة من المسؤولين لتلقيهم رشوة جماعية من كبرى شركات توريد السلع الغذائية.

المصدر: وكالات