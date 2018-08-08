أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاربعاء، أن الاقتراح الذي قدمه الرئيس الاميركي للتفاوض مع ايران، يأتي في إطار الحرب السياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية الشاملة التي يشنها الاعداء.

وفي حديث له أمام جمع من منتسبي مجمع الصناعات الالكتروبصرية في مدينة اصفهان (وسط ايران) لفت وزير الدفاع الايراني، “الى اننا هذه المرة نشهد مؤامرة اخرى، بعد فشل مؤامرة داعش، وتتمثل في الحرب الاقتصادية والحظر الشامل، وأشار الى اقتراح الرئيس الاميركي للتفاوض مع ايران دون قيد او شرط، وقال: من الواضح ان الحرب الشاملة للعدو ضد النظام الاسلامي، اتخذت هذه المرة طابعا سياسيا واقتصاديا وثقافية ونفسيا، وفي الحقيقة تأتي ضمن الاستراتيجية نفسها”.

وتطرق حاتمي الى انتهاك اميركا للاتفاق النووي الدولي، وقال “ان 12 عاما من المفاوضات والمحادثات التي أثمرت الاتفاق النووي الذي أيدته الامم المتحدة، قوبلت بانتهاك تاريخي من قبل الشيطان الاكبر، وعلى الجميع ان يتعظوا من هذا السلوك غير المسؤول، وان يدركوا عمق الحقد والعداء الاميركي للشعب الايراني”.

وأشار وزير الدفاع الايراني الى تصريحات وزير الخارجية الاميركي بشأن ايران، وقال “ان نظام الجمهورية الاسلامية المقدس ورغم المشكلات الداخلية، فإنه يمكنه وبكل سهولة، ان يزيل هذه المشكلات من خلال التمسك بالوحدة والتلاحم والتضامن وأن يصل الى قمم العزة والكرامة”.

المصدر: وكالة فارس