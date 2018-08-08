جدد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم الدعوة للتوجه نحو حوار جدي بين ايران والولايات المتحدة ومغادرة سياسات التصعيد وتجويع الشعوب.

وذكر السيد عمار الحكيم في بيان اليوم ” لقد أكدنا مراراً أنَّ التصعيدَ في العلاقةِ بين الولايات المتحدة والجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية لا يصب في مسارِ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعاتِ شعوبها في التنميةِ والازدهار”.

واضاف ” ودعونا بشكلٍ مستمرٍ إلى الجلوسِ إلى طاولة الحوار لمعالجةِ القضايا الخلافية، واليوم إذ تدخلُ العقوباتُ الأمريكية القاسية ضدَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيزَ التنفيذ، وهو ما عبرتْ العديد من دولِّ العالم عن رفضها له “.

وتابع ” فإنَّنا نؤكدُ أنَّ منطقَ الحصار والعقوبات سيقودُ إلى مزيدٍ من التعقيدِ للخلافات، ويؤثر سلباً على حياةِ الشعب الإيراني وشعوب المنطقة “.

وجددُ السيد عمار الحكيم الدعوةَ إلى ” مغادرةِ سياسات التصعيد وتجويع الشعوب، والتوجه نحو حوارٍ جدي ومثمر بين الطرفين من أجلِّ خير المنطقة والعالم “

المصدر: الفرات نيوز