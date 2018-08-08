أكد قائد سلاح الجو للجیش الایرانی العمید طیار ‘یوسف قربانی’ انه رغم الحظر العسكري الامریكي والغربي لكن الوحدات القتالیة التابعة للجیش بلغت الیوم اعلى مراكز القوة؛ مضيفا ان الجمهوریة الاسلامیة تمتلك اقوى اسطول مروحیات فی المنطقة.

وفی تصریح له الیوم الاربعاء امام حشد من الضباط الجدد في الجیش الایراني، قال العمید قرباني انه بفضل توجیهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء الشهداء الابرار، تمكت القوات المسلحة الایرانیة من بلوغ مستوى رفیع من القوة والاقتدار.

ولفت قائد القوة الجویة للجیش الایراني الى ان المستشارین العسكریین الاجانب الذین جاؤوا الي ایران قبل الثورة الاسلامیة، زعموا انهم لو غادروا البلاد سینتهي ذلك بتدمیر القدرات الجویة والمروحیة في ایران؛ مردفا لكن سلاح الجو الایراني تمكن على مدى العقود الاربعة الماضیة ان یواصل مهامه بكل قوة واستقرار.

وشدد العمید قربان على الضبّاط الجدد بضرورة تحدید قدرات العدو واتخاذ افضل السبل لمواجهته.واردف قائلا انه ینبغي على ضباط المستقبل في الجیش الایراني ان ینتهجوا سیاسات صارمة امام الاعداء، ویرصدوا تحركاتهم جیدا.

وفي جانب اخر من تصریحاته، نوه القائد العسكري الایراني بالطاقات الصناعیة لدى القوة الجویة للجیش؛ مبینا ان الاخصائیین الشباب لدى هذه القوة تمكنوا من تطویر القدرات الصاروخیة، وتجهیز اسطول المروحیات بمناظیر الرؤیة اللیلیة.

المصدر: وكالة ارنا