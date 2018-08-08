زار رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وعرض معه المستجدات على الساحتين المحلية والأقليمية.

بعد اللقاء، أكد تقي الدين “ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية الملحة والضرورية ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، معتبرا “أن المواطن يدفع ثمن المكابرات والمناكفات السياسية التي تعرقل تأليف الحكومة”.

واوضح تقي الدين “علينا إنقاذ الوطن وإنقاذ المواطن من الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام