قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، الأربعاء، إن الوزير عمرو نصار اتخذ قرارا بإلغاء فرض رسوم على صادرات السكر بكافة أنواعه.

وعزا البيان إلغاء فرض الرسوم إلى “وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج”.

وأضاف أن العمل بالقرار الجديد يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.

وكانت مصر قالت في السابق إنها تتوقع إنتاج حوالي 2.3 مليون طن من السكر هذا العام. ويبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد.

المصدر: سكاي نيوز