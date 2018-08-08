أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز الأربعاء، أن بلاده تواصل شراء الغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية. وقال الوزير التركي، في مقابلة مع قناة “هابر”، “بالنسبة لنا، أمن الطاقة مهم جداً، لدينا عقد غاز مع إيران صالح لغاية 2026، ونشتري ضمنة 9.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وسيستمر تنفيذ العقد، لأننا لا نريد أن نترك مواطنينا في البرد وبدون كهرباء”. وأشار الوزير التركي إلى أن القرار الأميركي بشأن العقوبات ضد إيران هو من جانب واحد، وتركيا منخرطة في تجارة مشروعة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت أمس الأول الاثنين، حيث جرى تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على استيراد السجاد الإيراني، والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة. واستأنفت واشنطن العمل بالعقوبات ضد طهران ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية، التي تقضي بفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية