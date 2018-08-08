أعلنت السلطات اليابانية أن إعصارا قويا يتجه الأربعاء نحو شرق البلاد مترافقا مع رياح قوية وأمطار غزيرة يمكن أن تحدث اضطرابا في حركة النقل في منطقة طوكيو.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن شانسان، الإعصار الثالث عشر هذا الموسم في آسيا، يرتقب أن يصل نحو منتصف الليل (15.00 ت غ) الى بعد حوالى 150 كلم من طوكيو مع رياح تصل سرعتها الى 180 كلم في الساعة على الساحل بالقرب من العاصمة قبل أن يتجه إلى شمال شرق البلاد فجر الخميس.

ونصحت الوكالة السكان “بالبقاء متيقظين في مواجهة مخاطر حصول فيضانات وانزلاقات تربة ورياح قوية وأمواج عالية” ودعتهم الى اتباع نصائح السلطات في حال طلبت منهم إخلاء منازلهم.

وطلبت بلدات في منطقة شيبا من السكان أن يستعدوا لاحتمال إخلاء منازلهم.

وطلب من سكان العاصمة وضواحيها العودة الى منازلهم في وقت مبكر مساء الأربعاء كما حذرت شركات السكك الحديد من احتمال تأخر قطارات.

وقررت شركات طيران من جهتها إلغاء رحلات داخلية ودولية.

وتشهد اليابان سنويا مرور أعاصير تؤدي الى قتلى في بعض الاحيان. وقبل شهر تسببت أمطار قياسية في جنوب غرب البلاد بفيضانات وانزلاقات تربة أدت الى مقتل حوالى 220 شخصا.

وبعد ذلك شهدت اليابان موجة حر شديد في تموز/يوليو أدت الى مقتل أكثر من 119 شخصا خلال الشهر فيما أدخل نحو 49 ألف شخص إلى المستشفيات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية